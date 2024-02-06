Які виклики для Північної Європи та НАТО в Арктиці? Пояснюють Клімкін та шведський військовий

Саме Арктика може стати приводом можливих тріщин в Альянсі, вважає шведський підполковник Йоакім Паасіківі

Російські військові в Арктиці (Скриншот з відео)

Північна Європа зараз відіграє таку роль, яку раніше відігравала Центральна, розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. Арктика може стати приводом до тріщин у НАТО, заявив викладач військової стратегії Університету оборони Швеції, підполковник Йоакім Паасіківі. Про це вони розповіли у коментарі LIGA.net.

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"Скандинавські країни, країни Балтії сприймають російську загрозу значно серйозніше [аніж решта Європи]. У них це завжди було. Вони турбуються про свою безпеку, як і поляки", – пояснив Клімкін.

За його словами, Північна Європа зараз відіграє ту роль, яку колись відігравала Центральна – вони "якимось чином" навіть помінялися ролями, або цей процес триває.

Він зазначив, що у Фінляндії, Норвегії, Швеції та Данії є своя стратегічна спільнота, своя культура стратегічного мислення: "Вони прекрасно зрозуміли, що зараз виклики змінилися і членство в НАТО вносить дуже багато нового".

Клімкін зауважив, що для цих країн виклики пов'язані не лише з Україною, а, зокрема, й з арктичним простором.

"Досі ніхто не знає, скільки там буде Китаю, який вплив матиме Росія, наскільки активними будуть американці. А арктичний простір – це шалений пакет викликів для всіх", – пояснив експосадовець.

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Підполковник Паасіківі заявив, що тепер Країни Північної Європи – це "східний фронт" на шляху старої загрози: "НАТО створили для стримування Радянського Союзу. Ми повертаємося до цієї ж загрози під іншою назвою – Росія".

Він зазначив, що саме Арктика може стати приводом можливих тріщин в Альянсі, якщо, наприклад, росіяни почнуть тиснути на острови Шпіцберген.

"Ці острови є норвезькими, але вони демілітаризовані. Якщо росіяни щось роблять на Шпіцбергені, це проблема для тих, хто зацікавлений в Арктиці: це США, Канада, Велика Британія, Норвегія, скандинавські країни. Але чи буде це проблемою для Туреччини, Чорногорії чи решти Aльянсу?", – пояснив він.

На Шпіцбергені (Свальбарді), окрім норвежців, які становлять там більшість, є і "російські поселенці", котрі мешкають у шахтарських селищах.

Детальніше читайте у великому тексті LIGA.net про те, як Північна Європа готується стати східним фронтом з Росією.

про те, як Північна Європа готується стати східним фронтом з Росією. У березні 2022 року американські військові провели перші масштабні навчання в Арктиці – на тлі вторгнення Росії в Україну США усвідомлюють важливість зміцнення своїх позицій на півночі, писало The New York Times.

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