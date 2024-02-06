Какие вызовы для Северной Европы и НАТО в Арктике? Объясняет Климкин и шведский военный

Именно Арктика может стать поводом для возможных трещин в Альянсе, считает шведский подполковник Йоаким Паасикиви

Российские военные в Арктике (Скриншот по видео)

Северная Европа сейчас играет такую роль, которую раньше играла Центральная, рассказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Арктика может стать поводом для трещин в НАТО, заявил преподаватель военной стратегии Университета обороны Швеции, подполковник Йоаким Паасикиви. Об этом они рассказали в комментарии LIGA.net.

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"Скандинавские страны, страны Балтии воспринимают российскую угрозу гораздо серьезнее [чем остальная Европа]. У них это всегда было. Они беспокоятся о своей безопасности, как и поляки", – пояснил Климкин.

По его словам, Северная Европа сейчас играет ту роль, которую когда-то играла Центральная – они "каким-то образом" даже поменялись ролями, или этот процесс продолжается.

Он отметил, что у Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании есть свое стратегическое сообщество, своя культура стратегического мышления: "Они прекрасно поняли, что сейчас вызовы изменились и членство в НАТО привносит очень много нового".

Климкин отметил, что для этих стран вызовы связаны не только с Украиной, но и с арктическим пространством.

"До сих пор никто не знает, сколько там будет Китая, какое влияние будет иметь Россия, насколько активными будут американцы. А арктическое пространство – это безумный пакет вызовов для всех", – пояснил экс-чиновник.

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Подполковник Паасикиви заявил, что теперь Страны Северной Европы – это "восточный фронт" на пути старой угрозы: "НАТО создали для сдерживания Советского Союза. Мы возвращаемся к этой же угрозе под другим названием – Россия".

Он отметил, что именно Арктика может стать поводом для возможных трещин в Альянсе, если, например, россияне начнут давить на острова Шпицберген.

"Эти острова норвежские, но они демилитаризованы. Если россияне что-то делают на Шпицбергене, это проблема для тех, кто заинтересован в Арктике: это США, Канада, Великобритания, Норвегия, скандинавские страны. Но будет ли это проблемой для Турции, Черногории или остального Альянса?", – объяснил он.

На Шпицбергене (Свальбарде), кроме норвежцев, составляющих там большинство, есть и "русские поселенцы", проживающие в шахтерских поселках.

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