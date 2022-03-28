На фоне вторжения России в Украину, США укрепляют свои позиции в Арктике – NYT

Американские военные провели первые масштабные учения в Арктики – на фоне вторжения России в Украину США осознают важность укрепления своих позиций на севере. Об этом сообщает The New York Times.

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По мере того как изменение климата открывает Арктику для транзита и исследований, Россия все больше милитаризирует регион. США готовят собственное более агрессивное присутствие там.

В марте около 8000 военных США приняли участие в масштабных учениях в Арктике.

Как отмечается, маневры были запланированы задолго до вторжения России в Украину, но после начала войны американцы понимают, что геополитический порядок изменился и конкуренция за суверенитет и ресурсы в Арктике может усилиться.

Напряженность в регионе нарастала в течение многих лет, поскольку страны предъявляют претензии к судоходным путям и запасам энергии, открывающимся в результате изменения климата.

На западном побережье Аляски правительство США инвестирует сотни миллионов долларов в расширение порта в Номе, который может превратиться в крупнейший узел, обслуживающий американские суда береговой охраны и военно-морского флота, работающие за Полярным кругом.

Как сообщает NYT, береговая охрана США рассчитывает задействовать здесь три новых ледокола, однако у России их уже более 50.

Пентагон планирует увеличить свое присутствие и потенциал в Арктике, работая над восстановлением навыков работы в холодную погоду, которыми американские военные пренебрегали в течение двух десятилетий войны в Ираке и Афганистане.

ВВС США перебросили на Аляску десятки истребителей F-35.

В прошлом году Пентагон опубликовал первый стратегический план, посвященные восстановлению господства в Арктике.

Как отмечает NYT, Аляска уже является одним из самых милитаризованных штатов США, где проходят службу более 20 000 военнослужащих.

Перелом в отношениях, вызванный вторжением России в Украину, может открыть двери для множества будущих проблем, о которых сейчас можно только догадываться. Хотя конфликта в Арктике не предвидится, вполне могут возникнуть разногласия по поводу того, как Россия управляет морскими водами, или споры по поводу подводных исследований.

США также должны быть готовы помочь союзникам из Северной Европы, у которых с Россией неопределенное будущее на арктических водных путях.

Это будет означать готовность к целому ряду потенциальных проблем.

В ходе отдельных военных учений на Аляске, проведенных в последние недели, группы морской пехоты и сухопутных войск отрабатывали стратегии сдерживания химического, биологического, радиологического и ядерного заражения в холодную погоду.

Наталия Медведева

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