Сьогодні Швеція офіційно стане членом НАТО – Білий дім

Білий дім наголосив, що наявність Швеції у НАТО зробить Сполучені Штати та інших союзників ще безпечнішими

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Фото: EPA)

У Білому домі заявили, що вже сьогодні, 7 березня, Швеція офіційно вступить до Північноатлантичного альянсу і стане 32-м його членом. Про це йдеться на сайті Білого дому.

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Білий дім заявив, що Швеція є сильною демократією з високобоєздатною армією, яка поділяє наші цінності та бачення світу, а також наголосив, що наявність Швеції у НАТО зробить Сполучені Штати та інших союзників ще безпечнішими.

"НАТО є найпотужнішим оборонним альянсом в історії світу, і сьогодні це так само важливо для забезпечення безпеки наших громадян, як це було 75 років тому, коли наш Альянс був заснований на уламках Другої світової війни", — резюмували у Білому домі.