Президент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО

Тамаш Шуйок (Фото: EPA)

Новообраний президент Угорщини Тамаш Шуйок затвердив ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО. Про це повідомили на офіційному сайті угорського президента.

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Сьогодні Шуйок офіційно вступив на посаду президента Угорщини й того ж дня підписав закон про ратифікацію заявки Швеції на членство в Альянсі. Після цього документ повинні відправити в Вашингтон.

"Це надзвичайно важливо, і я сподіваюся, що тепер ми станемо членами НАТО, і це буде не питання тижнів, а питання днів", – сказав міністр оборони Швеції Пал Йонсон на пресконференції в Стокгольмі, цитує видання Reuters.

Також глава оборонного відомства зазначив, що членство Швеції в НАТО сприятиме стабільності в усьому євроатлантичному регіоні.

26 лютого угорський парламент проголосував за членство Швеції в НАТО. Угорщина була єдиною країною, яка до того моменту не схвалила заявку скандинавської країни на членство в Альянсі.

Швеція та Фінляндія подали заявку на членство в НАТО відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Намір скандинавських країн отримав прискорене схвалення всіх членів Альянсу, за винятком Туреччини й Угорщини.

25 січня Туреччина офіційно ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО.

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