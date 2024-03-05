Президент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО
Новообраний президент Угорщини Тамаш Шуйок затвердив ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО. Про це повідомили на офіційному сайті угорського президента.
Сьогодні Шуйок офіційно вступив на посаду президента Угорщини й того ж дня підписав закон про ратифікацію заявки Швеції на членство в Альянсі. Після цього документ повинні відправити в Вашингтон.
"Це надзвичайно важливо, і я сподіваюся, що тепер ми станемо членами НАТО, і це буде не питання тижнів, а питання днів", – сказав міністр оборони Швеції Пал Йонсон на пресконференції в Стокгольмі, цитує видання Reuters.
Також глава оборонного відомства зазначив, що членство Швеції в НАТО сприятиме стабільності в усьому євроатлантичному регіоні.
26 лютого угорський парламент проголосував за членство Швеції в НАТО. Угорщина була єдиною країною, яка до того моменту не схвалила заявку скандинавської країни на членство в Альянсі.
- Швеція та Фінляндія подали заявку на членство в НАТО відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Намір скандинавських країн отримав прискорене схвалення всіх членів Альянсу, за винятком Туреччини й Угорщини.
- 25 січня Туреччина офіційно ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО.
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