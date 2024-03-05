Президент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО
Тамаш Шуек (Фото: EPA)

Новоизбранный президент Венгрии Тамаш Шуйок утвердил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщили на официальном сайте венгерского президента.

Сегодня Шуйок официально вступил в должность президента Венгрии и в тот же день подписал закон о ратификации заявки Швеции на членство в Альянсе. После этого документ должны отправить в Вашингтон.

"Это очень важно, и я надеюсь, что теперь мы станем членами НАТО, и это будет не вопрос недель, а вопрос дней", – сказал министр обороны Швеции Пал Йонсон на пресс-конференции в Стокгольме, цитирует издание Reuters.

Глава оборонного ведомства отметил, что членство Швеции в НАТО будет способствовать стабильности во всем евроатлантическом регионе.

26 февраля венгерский парламент проголосовал за членство Швеции в НАТО. Венгрия была единственной страной, которая до этого момента не одобрила заявку скандинавской страны на членство в Альянсе.

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