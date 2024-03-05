Президент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Тамаш Шуек (Фото: EPA)

Новоизбранный президент Венгрии Тамаш Шуйок утвердил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщили на официальном сайте венгерского президента.

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Сегодня Шуйок официально вступил в должность президента Венгрии и в тот же день подписал закон о ратификации заявки Швеции на членство в Альянсе. После этого документ должны отправить в Вашингтон.

"Это очень важно, и я надеюсь, что теперь мы станем членами НАТО, и это будет не вопрос недель, а вопрос дней", – сказал министр обороны Швеции Пал Йонсон на пресс-конференции в Стокгольме, цитирует издание Reuters.

Глава оборонного ведомства отметил, что членство Швеции в НАТО будет способствовать стабильности во всем евроатлантическом регионе.

26 февраля венгерский парламент проголосовал за членство Швеции в НАТО. Венгрия была единственной страной, которая до этого момента не одобрила заявку скандинавской страны на членство в Альянсе.

Швеция и Финляндия подали заявку на членство в НАТО сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Намерение скандинавских стран получило ускоренное одобрение всех членов Альянса, за исключением Турции и Венгрии.

25 января Турция официально ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО.

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