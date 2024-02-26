Новим президентом Угорщини став однопартієць Орбана

Тамаш Шуйок (Фото: EPA)

Сьогодні, 26 лютого, парламент Угорщини підтримав кандидатуру Тамаша Шуйока на посаду президента країни. Про це повідомляє видання Telex.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Шуйок став кандидатом у президенти від керівної партії Фідес та її партнера по коаліції – Християнсько-демократичної народної партії. За нього віддали свої голоси 134 депутати, п’ятеро були проти.