Новим президентом Угорщини став однопартієць Орбана
Сьогодні, 26 лютого, парламент Угорщини підтримав кандидатуру Тамаша Шуйока на посаду президента країни. Про це повідомляє видання Telex.
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Шуйок став кандидатом у президенти від керівної партії Фідес та її партнера по коаліції – Християнсько-демократичної народної партії. За нього віддали свої голоси 134 депутати, п’ятеро були проти.
Шуйок почне виконувати обов’язки президента Угорщини 5 березня.
В цей же день угорські парламентарі схвалили відставку попередньої президентки Каталін Новак. За це рішення проголосували 196 депутатів.
- Каталін Новак була обрана президенткою Угорщини в травні 2023 року.
- 10 лютого Новак оголосила про відставку на тлі скандалу з помилуванням чоловіка, засудженого у справі про сексуальне насильство в дитячому будинку.
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