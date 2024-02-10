Президентка Угорщини йде у відставку на тлі "педофільського" скандалу з помилуванням
Президентка Угорщини Каталін Новак оголосила, що подала у відставку через скандал із помилуванням чоловіка, засудженого у справі про сексуальне насильство в дитячому будинку. Відповідне відеозвернення розміщено на офіційному сайті та в акаунтах Новак.
"У квітні минулого року я ухвалила рішення про помилування, вважаючи, що засуджений не зловживав вразливістю довірених йому дітей. Я помилилася, тому що рішення про помилування та відсутність обґрунтування могли викликати сумніви щодо нульової толерантності до педофілії. Сумнівів тут немає і бути не може. Я б ніколи не пробачила людині, яка, на мою думку, фізично чи психічно жорстоко поводилася з дітьми", – заявила Новак.
Вона також попросила вибачення у тих, кого образила, і у всіх жертв, які могли відчути, що вона заступається не за них.
У квітні 2023 року видання Index та інші угорські медіа повідомили, що Новак помилувала 22 засуджених осіб на тлі візиту папи римського Франциска. Серед них був і колишній заступник директора дитячого будинку у місті Бічка. Директора дитбудинку було засуджено за педофілію, а його заступник, як встановило слідство, знав про насильство і допомагав своєму начальнику приховувати факти. Заступника було засуджено на три роки та чотири місяці в'язниці. На момент помилування йому залишалося відсидіти ще дев'ять місяців.
- Новак була президенткою Угорщини з травня 2022 року.
- У січня 2023 року Новак підтримала пропагандистський жест країни-терориста Росії з "різдвяним перемир'ям" у її геноцидній війні проти України, назвавши його потенційним "кроком до миру".