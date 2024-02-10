Президент Венгрии идет в отставку на фоне "педофильского" скандала с помилованием
Президент Венгрии Каталин Новак объявила, что подала в отставку из-за скандала с помилованием мужчины, осужденного по делу о сексуальном насилии в детском доме. Соответствующее видеообращение размещено на официальном сайте и в аккаунтах Новак.
"В апреле прошлого года я приняла решение о помиловании, считая, что осужденный не злоупотреблял уязвимостью доверенных ему детей. Я ошиблась, потому что решение о помиловании и отсутствии обоснования могли вызывать сомнения в нулевой толерантности к педофилии. Сомнений здесь нет и быть не может. Я бы никогда не простила человека, который, по моему мнению, физически или психически жестоко обращался с детьми", – заявила Новак.
Она также извинилась перед теми, кого оскорбила, и перед всеми жертвами, которые могли почувствовать, что она заступается не за них.
В апреле 2023 года издание Index и другие венгерские медиа сообщили, что Новак помиловала 22 осужденных на фоне визита папы римского Франциска. Среди них был и бывший заместитель директора детского дома в городе Бичка. Директор детдома был осужден за педофилию, а его заместитель, как установило следствие, знал о насилии и помогал своему начальнику скрывать факты. Заместитель был осужден на три года и четыре месяца тюрьмы. На момент помилования ему оставалось отсидеть еще девять месяцев.
- Новак была президентом Венгрии с мая 2022 года.
- В январе 2023 года Новак поддержала пропагандистский жест страны-террориста России с "рождественским перемирием" в ее геноцидной войне против Украины, назвав его потенциальным "шагом к миру".