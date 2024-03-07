Сегодня Швеция официально станет членом НАТО – Белый дом

Белый дом подчеркнул, что наличие Швеции в НАТО сделает Соединенные Штаты и других союзников еще более безопасными

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Фото: EPA)

В Белом доме заявили, что уже сегодня, 7 марта, Швеция официально вступит в Североатлантический альянс и станет 32-м его членом. Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Белый дом заявил, что Швеция является сильной демократией с высокобоеспособной армией, которая разделяет наши ценности и видение мира, а также подчеркнул, что наличие Швеции в НАТО сделает Соединенные Штаты и других союзников еще более безопасными.

"НАТО является самым мощным оборонным альянсом в истории мира, и сегодня это так же важно для обеспечения безопасности наших граждан, как это было 75 лет назад, когда наш Альянс был основан на обломках Второй мировой войны", – резюмировали в Белом доме.