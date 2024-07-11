"Сразу две системы истребителей – многовато". В Швеции объяснили отказ Украины от Gripen

Летчики на фоне истребителей Gripen (Фото: US Air Forces)

Швеция была готова передать Украине многоцелевые истребители Gripen, но Киев от них отказался, поскольку решил, что одновременно иметь две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком много. Об этом в интервью Голосу Америки сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.

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Отвечая на вопрос, почему Швеция решила приостановить предоставление Украине Gripen, Биллстрем сказал: "Такое решение было принято из-за того, что Украина пришла к выводу, что иметь одновременно две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком много".

Он объяснил, что когда речь идет о самолетах, это не только об их получении и подготовке пилотов. По словам шведского министра, это сложные системы, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно.

"Но это не означает, что Швеция не открыта для продолжения с истребителями Gripens, если и когда программа F-16 будет завершена. Опять же это дело Украины, а не правительства Швеции", – подчеркнул чиновник.

28 мая 2024 года глава Минобороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что его страна ставит на паузу планы по передаче Украине своих истребителей Gripen – это связано с тем, что фокус сосредоточен на передаче самолетов F-16 союзниками.

Президент Зеленский, реагируя на это решение, заявил, что Украина хотела бы получить возможность тренировать своих летчиков на Gripen как можно скорее, если Стокгольм планирует предоставить положительное решение по предоставлению этих самолетов в будущем.

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