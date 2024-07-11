"Мати одразу дві системи літаків – забагато". У Швеції пояснили відмову України від Gripen

Льотчики на фоні винищувачів Gripen (Фото: U.S. Air Forces)

Швеція була готова передати Україні багатоцільові винищувачі Gripen, але Київ від них відмовився, оскільки вирішив, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато. Про це в інтерв'ю Голосу Америки повідомив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом.

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Відповідаючи на запитання, чому Швеція вирішила призупинити надання Україні Gripen, Біллстрьом сказав: "Таке рішення було ухвалене через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато".

Він пояснив, що коли йдеться про літаки, це не тільки про їх отримання та підготовку пілотів. За словами шведського міністра, це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно.

"Але це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripens, якщо і коли програма F- 16 буде завершена. Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції", – наголосив посадовець.

28 травня 2024 року глава Міноборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що його країна ставить на паузу плани з передання Україні своїх винищувачів Gripen – це пов'язано з тим, що наразі фокус зосереджено на переданні літаків F-16 союзниками.

Президент Зеленський, реагуючи на це рішення, заявив, що Україна хотіла б отримати можливість тренувати своїх льотчиків на Gripen якомога скоріше, якщо Стокгольм планує надати позитивне рішення щодо надання цих літаків у майбутньому.

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