Зеленський хотів би одночасного навчання для ЗСУ і на F-16, і на Gripen

Президент пояснив, що паралельне навчання ЗСУ на цих винищувачах скоротило б час їх передавання Україні

Gripen (Фото: EPA)

Україна хотіла б отримати можливість тренувати своїх льотчиків на шведських винищувачах Gripen якомога скоріше, якщо Стокгольм планує надати позитивне рішення щодо надання цих літаків у майбутньому. Про це заявив президент Володимир Зеленський після саміту Україна — Північна Європа.

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Напередодні глава Міноборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що його країна ставить на паузу плани з передання Україні своїх винищувачів Gripen – це пов'язано з тим, що наразі фокус зосереджено на переданні літаків F-16 союзниками.

Зеленського запитали, що він думає про відповідне рішення Швеції та чи повинні у країні переглянути плани щодо надання літаків.

У відповідь президент зазначив, на передання літаків впливає на процес навчання українських військових. Однак, на його думку, ЗСУ могли б розпочати навчання на Gripen вже зараз, якщо Швеція планує передати ці винищувачі державі в майбутньому.

За його словами, на сьогодні українські льотчики завершують тренування на F-16, рішення про надання яких деякі партнери, зокрема Данія, ухвалили близько року тому.

Якщо ЗСУ почнуть тренуватися на шведських літаках після того, як Україна отримає F-16, то на Gripen доведеться чекати ще близько року, зауважив президент.

"Тому мені видається, що найсильнішим рішенням для нас було б отримання можливості тренуватися паралельно з програмою по F-16, тренуватися на шведських літаках", – сказав Зеленський.

Розмови про можливість надання Україні "гріпенів" тривають ще з 2022 року. У серпні 2023-го прем'єр Швеції сказав, що винищувачі Gripen ще потрібні країні, допоки вона не в НАТО.

7 березня Швеція офіційно вступила до Альянсу.

Наприкінці березня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що обговорення можливого постачання винищувачів Силам оборони триває.

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