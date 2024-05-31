Зеленский хотел бы одновременного обучения для ВСУ и на F-16, и на Gripen

Президент объяснил, что параллельное обучение ВСУ на этих истребителях сократило бы время их передачи Украине

Gripen (Фото: EPA)

Украина хотела бы получить возможность тренировать своих летчиков на шведских истребителях Gripen как можно быстрее, если Стокгольм планирует предоставить положительное решение по предоставлению этих самолетов в будущем. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после саммита Украина — Северная Европа.

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Накануне глава Минобороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что его страна ставит на паузу планы по передаче Украине своих истребителей Gripen – это связано с тем, что фокус сосредоточен на передаче самолетов F-16 союзниками.

Зеленского спросили, что он думает о соответствующем решении Швеции и должны ли в стране пересмотреть планы о предоставлении самолетов.

В ответ президент отметил, что на передачу самолетов влияет процесс обучения украинских военных. Однако, по его мнению, ВСУ могли бы приступить к обучению на Gripen уже сейчас, если Швеция планирует передать эти истребители государству в будущем.

По его словам, на сегодняшний день украинские летчики завершают тренировки на F-16, решение о предоставлении которых некоторые партнеры, в частности Дания, приняли около года назад.

Если ВСУ начнут тренироваться на шведских самолетах после того, как Украина получит F-16, то Gripen придется ждать еще около года, отметил президент.

"Поэтому мне кажется, что сильнейшим решением для нас было бы получение возможности тренироваться параллельно с программой по F-16, тренироваться на шведских самолетах", – сказал Зеленский.

Разговоры о возможности предоставления Украине "грипенов" продолжаются еще с 2022 года. В августе 2023 года премьер Швеции сказал, что истребители Gripen еще нужны стране, пока она не в НАТО.

7 марта Швеция официально вступила в Альянс.

В конце марта министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что обсуждение возможных поставок истребителей Силам обороны продолжается.

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