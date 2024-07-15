Лидер оппозиционной партии в Германии Мерц призвал передать ВСУ боевые самолеты

Фридрих Мерц (Фото: Christopher Neundorf/EPA)

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц высказался за усиление поддержки Киева со стороны Берлина, в частности, за поставки Вооруженным Силам Украины боевых самолетов. Такое мнение он высказал в эфире программы "Спроси себя" на телеканале ARD, передает Deutsche Welle.

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Мерц считает, что Германия должна помочь Украине восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством.

"Поскольку эти ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше, на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только с земли", — сказал политик.

Он отметил, что в ряде стран Европейского Союза поставки Киеву боевых самолетов являются решенным вопросом.

"Мы, немцы, не можем остаться в стороне", – резюмировал Мерц.

СПРАВКА Христианско-демократический союз – немецкая центристская политическая партия. Одна из двух крупных партий ФРГ рядом с Социал-демократической партией Германии. Основа идеологии – экономический центризм и консерватизм. По результатам парламентских выборов 2021 года партия имеет 152 места из 736 в Бундестаге.

10 июля госсекретарь США Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды начали передавать Киеву западные истребители F-16.

В тот же день Норвегия анонсировала передачу Украине шести истребителей F-16.

14 июля в ОП сообщили, что Украина и Швеция ведут переговоры о предоставлении Киеву истребителей Saab JAS-39 Gripen.

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