Германия хочет вдвое сократить военную помощь Украине в 2025 году – Reuters
Немецкое правительство планирует утвердить бюджет на 2025 год 17 июля, ожидается, что он будет "менее щедрым" для Украины – хотят сократить помощь до 4 млрд евро. Об этом сообщило агентство Reuters, ознакомившееся с проектом бюджета страны.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Германия планирует сократить военную помощь стране с 8 млрд евро в 2024-м до 4 млрд в 2025-м, сообщило агентство.
Журналисты отметили, что в Германии ожидают – этот бюджет поможет стране преодолеть разрыв в 17 млрд евро между прогнозируемыми расходами и доходами.
По данным агентства, Бундестаг хочет принять дополнительный бюджет на 2024 год на 11 млрд евро дополнительных займов, что составит 50,3 млрд евро чистых заимствований.
- 5 июля Украина получила третий комплекс противовоздушной обороны Patriot из Германии.
- В конце июня и начале июля Германия "почти незаметно" отправила Украине военную помощь, в которую вошли танки, БМП, системы HIMARS и ЗРК IRIS-T.
Читайте также: Лидер оппозиционной партии в Германии Мерц призвал передать ВСУ боевые самолеты