Германия хочет вдвое сократить военную помощь Украине в 2025 году – Reuters

Страна ожидает, что новый бюджет поможет преодолеть разрыв в 17 млрд евро между прогнозируемыми расходами и доходами

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Немецкое правительство планирует утвердить бюджет на 2025 год 17 июля, ожидается, что он будет "менее щедрым" для Украины – хотят сократить помощь до 4 млрд евро. Об этом сообщило агентство Reuters, ознакомившееся с проектом бюджета страны.

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Германия планирует сократить военную помощь стране с 8 млрд евро в 2024-м до 4 млрд в 2025-м, сообщило агентство.

Журналисты отметили, что в Германии ожидают – этот бюджет поможет стране преодолеть разрыв в 17 млрд евро между прогнозируемыми расходами и доходами.

По данным агентства, Бундестаг хочет принять дополнительный бюджет на 2024 год на 11 млрд евро дополнительных займов, что составит 50,3 млрд евро чистых заимствований.

5 июля Украина получила третий комплекс противовоздушной обороны Patriot из Германии.

В конце июня и начале июля Германия "почти незаметно" отправила Украине военную помощь, в которую вошли танки, БМП, системы HIMARS и ЗРК IRIS-T.

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