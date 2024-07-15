Германия передала "почти незаметный" пакет помощи для Украины с танками и ПВО – Merkur

Журналисты отметили, что в эту помощь вошли 39 танков, предоставленных немецкой оборонной промышленностью и Бундесвером

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото: EPA)

В конце июня и начале июля Германия "почти незаметно" отправила Украине военную помощь, в которую вошли танки, БМП, системы HIMARS и ЗРК IRIS-T. Об этом сообщило издание Merkur со ссылкой на данные оборонного ведомства страны.

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Журналисты отметили, что в эту помощь вошли 39 танков, предоставленных немецкой оборонной промышленностью и Бундесвером.

Издание отметило, что на прошлой неделе Вооруженные Силы Украины получили от Германии 10 основных боевых танков Leopard 1A5 и еще 20 БМП Marder.

Журналисты утверждают – это означает, что количество Marder, поставленных Германией, возросло до 120, а количество переделанных Leopard – до 50.

Также издание отметило, что страна поставила дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM (ранее три) и еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS (ранее одну).

Также издание отметило, что в списке предоставленного вооружения также появились три реактивные системы залпового огня HIMARS.

Украина также получила два дополнительных мостоукладочных танка Biber, два дополнительных инженерных танка Dachs, два эвакуационных танка и четыре дополнительных танка для разминирования Wisent 1, добавили журналисты.

11 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что передаст Силам обороны "в ближайшие недели и месяцы" третий Patriot.

На следующий день министр обороны Германии Борис Писториус заявил , что Украина в рамках германской инициативы по усилению противовоздушной обороны государства получит 100 дополнительных ракет для систем Patriot.

5 июля Украина получила третий комплекс противовоздушной обороны Patriot из Германии.

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