Німеччина передала "майже непомітний" пакет допомоги для України з танками та ППО – Merkur
Наприкінці червня та на початку липня Німеччина "майже непомітно" відправила Україні військову допомогу, куди ввійшли танки, БМП, системи HIMARS та ЗРК IRIS-T. Про це повідомило видання Merkur із посиланням на дані оборонного відомства країни.
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Журналісти зазначили, що до цієї допомоги увійшли 39 танків, наданих німецькою оборонною промисловістю і Бундесвером.
Видання зазначило, що минулого тижня Збройні Сили України отримали від Німеччини 10 основних бойових танків Leopard 1A5 і ще 20 БМП Marder.
Журналісти стверджують – це означає, що кількість Marder, поставлених Німеччиною, зросла до 120, а кількість перероблених Leopard – до 50.
Також видання зазначило, що країна поставила додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM (раніше три) і ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLS (раніше одну).
Також видання зазначило, що у списку наданого озброєння також з'явилися три реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Україна також отримала два додаткових мостоукладальних танки Biber, два додаткових інженерних танки Dachs, два евакуаційні танки і чотири додаткові танки для розмінування Wisent 1, додали журналісти.
- 11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що передасть Силам оборони "найближчими тижнями та місяцями" третій Patriot.
- Наступного дня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна в межах німецької ініціативи із посилення протиповітряної оборони держави отримає 100 додаткових ракет для систем Patriot.
- 5 липня Україна отримала третій комплекс протиповітряної оборони Patriot із Німеччини.
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