Німеччина передала "майже непомітний" пакет допомоги для України з танками та ППО – Merkur

Журналісти зазначили, що до цієї допомоги увійшли 39 танків, наданих німецькою оборонною промисловістю і Бундесвером

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Фото: EPA)

Наприкінці червня та на початку липня Німеччина "майже непомітно" відправила Україні військову допомогу, куди ввійшли танки, БМП, системи HIMARS та ЗРК IRIS-T. Про це повідомило видання Merkur із посиланням на дані оборонного відомства країни.

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Журналісти зазначили, що до цієї допомоги увійшли 39 танків, наданих німецькою оборонною промисловістю і Бундесвером.

Видання зазначило, що минулого тижня Збройні Сили України отримали від Німеччини 10 основних бойових танків Leopard 1A5 і ще 20 БМП Marder.

Журналісти стверджують – це означає, що кількість Marder, поставлених Німеччиною, зросла до 120, а кількість перероблених Leopard – до 50.

Також видання зазначило, що країна поставила додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM (раніше три) і ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLS (раніше одну).

Також видання зазначило, що у списку наданого озброєння також з'явилися три реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Україна також отримала два додаткових мостоукладальних танки Biber, два додаткових інженерних танки Dachs, два евакуаційні танки і чотири додаткові танки для розмінування Wisent 1, додали журналісти.

11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що передасть Силам оборони "найближчими тижнями та місяцями" третій Patriot.

Наступного дня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна в межах німецької ініціативи із посилення протиповітряної оборони держави отримає 100 додаткових ракет для систем Patriot.

5 липня Україна отримала третій комплекс протиповітряної оборони Patriot із Німеччини.

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