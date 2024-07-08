Новий пакет допомоги від Німеччини: ЗСУ отримають ракети до Patriot, Leopard і артснаряди
Німеччина відзвітувала про чергову надану Україні військову допомогу. Зокрема, Берлін надав Києву артилерійські снаряди, ракети до Patriot і Leopard, йдеться на сайті німецького уряду.
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Серед оновлень у списку вже наданої Берліном допомоги вказане таке:
→ боєприпаси для бойових танків Leopard 1;
→ зенітно-ракетний комплекс Patriot із запчастинами (про нього вже повідомлялось кілька днів тому);
→ ракети до Patriot;
→ дві самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D;
→ 9000 боєприпасів до зенітних танків Gepard;
→ 55 000 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
→ 30 БпЛА-розвідників VECTOR із запчастинами;
→ 200 мобільних глушників безпілотників;
→ 10 наземних дронів;
→ броньоване евакуаційне авто із запчастинами;
→ чотири танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами.
Також у пакеті є гвинтівки, кулемети, патрони до стрілецької зброї, окуляри нічного бачення та інше.
- 14 червня Німеччина відзвітувала про чергову надану Україні військову допомогу: у пакеті були системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки та пускові установки HIMARS.
- 5 липня посол Німеччини в Україні повідомив, що Україна отримала третій комплекс протиповітряної оборони Patriot від Берліна.
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