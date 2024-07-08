Новий пакет допомоги від Німеччини: ЗСУ отримають ракети до Patriot, Leopard і артснаряди

Берлін оголосив про черговий пакет військової допомоги для Києва

ЗРК Patriot (Фото - НАТО)

Німеччина відзвітувала про чергову надану Україні військову допомогу. Зокрема, Берлін надав Києву артилерійські снаряди, ракети до Patriot і Leopard, йдеться на сайті німецького уряду.

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Серед оновлень у списку вже наданої Берліном допомоги вказане таке:

→ боєприпаси для бойових танків Leopard 1;

→ зенітно-ракетний комплекс Patriot із запчастинами (про нього вже повідомлялось кілька днів тому);

→ ракети до Patriot;

→ дві самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D;

→ 9000 боєприпасів до зенітних танків Gepard;

→ 55 000 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

→ 30 БпЛА-розвідників VECTOR із запчастинами;

→ 200 мобільних глушників безпілотників;

→ 10 наземних дронів;

→ броньоване евакуаційне авто із запчастинами;

→ чотири танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами.

Також у пакеті є гвинтівки, кулемети, патрони до стрілецької зброї, окуляри нічного бачення та інше.

14 червня Німеччина відзвітувала про чергову надану Україні військову допомогу: у пакеті були системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки та пускові установки HIMARS.

5 липня посол Німеччини в Україні повідомив, що Україна отримала третій комплекс протиповітряної оборони Patriot від Берліна.

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