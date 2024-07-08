Новый пакет помощи от Германии: ВСУ получат ракеты к Patriot, Leopard и артснаряды
Германия отчиталась об очередной оказанной Украине военной помощи. В частности, Берлин предоставил Киеву артиллерийские снаряды, ракеты Patriot и Leopard, говорится на сайте немецкого правительства.
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Среди обновлений в списке уже предоставленной Берлином помощи указано следующее:
→ боеприпасы для боевых танков Leopard 1;
→ зенитно-ракетный комплекс Patriot с запчастями (о нем уже сообщалось несколько дней назад);
→ ракеты к Patriot;
→ две самоходные многофункциональные РЛС TRML-4D;
→ 9000 боеприпасов к зенитным танкам Gepard;
→ 55 000 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
→ 30 БпЛА-разведчиков VECTOR с запчастями;
→ 200 мобильных глушителей беспилотников;
→ 10 наземных дронов;
→ бронированный эвакуационный автомобиль с запчастями;
→ четыре танка для разминирования WISENT 1 с запчастями.
Также в пакете есть винтовки, пулеметы, патроны к стрелковому оружию, очки ночного видения и прочее.
- 14 июня Германия отчиталась об очередной оказанной Украине военной помощи: в пакете были системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки и пусковые установки HIMARS.
- 5 июля посол Германии в Украине сообщил, что Украина получила третий комплекс противовоздушной обороны Patriot от Берлина.
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