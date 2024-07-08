Новый пакет помощи от Германии: ВСУ получат ракеты к Patriot, Leopard и артснаряды

Берлин объявил об очередном пакете военной помощи для Киева

ЗРК Patriot (Фото - НАТО)

Германия отчиталась об очередной оказанной Украине военной помощи. В частности, Берлин предоставил Киеву артиллерийские снаряды, ракеты Patriot и Leopard, говорится на сайте немецкого правительства.

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Среди обновлений в списке уже предоставленной Берлином помощи указано следующее:

→ боеприпасы для боевых танков Leopard 1;

→ зенитно-ракетный комплекс Patriot с запчастями (о нем уже сообщалось несколько дней назад);

→ ракеты к Patriot;

→ две самоходные многофункциональные РЛС TRML-4D;

→ 9000 боеприпасов к зенитным танкам Gepard;

→ 55 000 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

→ 30 БпЛА-разведчиков VECTOR с запчастями;

→ 200 мобильных глушителей беспилотников;

→ 10 наземных дронов;

→ бронированный эвакуационный автомобиль с запчастями;

→ четыре танка для разминирования WISENT 1 с запчастями.

Также в пакете есть винтовки, пулеметы, патроны к стрелковому оружию, очки ночного видения и прочее.

14 июня Германия отчиталась об очередной оказанной Украине военной помощи: в пакете были системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки и пусковые установки HIMARS.

5 июля посол Германии в Украине сообщил, что Украина получила третий комплекс противовоздушной обороны Patriot от Берлина.

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