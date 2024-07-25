Нідерланди та Данія до кінця літа передадуть ЗСУ партію танків Leopard 2

12 танків вже готові до відправлення, ще два – проходять випробування, повідомило Міноборони Нідерландів

Танк Leopard 2 (Фото: Friedemann Vogel / EPA)

Цього літа Україні надійде партія танків Leopard 2A4, які придбали Данія та Нідерланди. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

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За інформацією оборонного відомства країни, Збройні Сили України отримають 14 машин, які були відремонтовані та випробувані протягом останніх місяців.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що це були вживані екземпляри, капітально відремонтовані німецькою компанією Rheinmetall.

Останні два танки проходять випробування, а перші 12 вже готові до відправлення. Усі 14 танків будуть доставлені одночасно до кінця літа.

"Україна терміново потребує додаткової військової підтримки через важкі бої. Ці танки можуть відіграти важливу роль у захисті української армії від російських військ", – заявив Брекельманс.

Міністр наголосив, що Нідерланди продовжать надавати підтримку ЗСУ разом із союзниками й партнерами стільки, скільки буде потрібно.

Наприкінці червня та на початку липня Німеччина "майже непомітно" відправила Україні військову допомогу, куди ввійшли танки Leopard 1A5.

15 липня Міноборони Іспанії оголосило про новий пакет допомоги ЗСУ, до якого увійшли 10 бойових танків Leopard 2А4 та велика кількість протитанкових ракет.

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