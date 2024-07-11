Нідерланди виділили 20 млн євро на FPV-дрони для України

У межах коаліції безпілотників Україні планують передати до кінця року 1 млн дронів, зазначили в Міноборони

FPV-дрон (Фото: Міноборони Нідерландів)

Нідерланди ухвалили рішення спрямувати 20 млн євро до спільного фонду коаліції із закупівлі безпілотників для України. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

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За даними оборонного відомства країни, це має забезпечити постачання Збройним Силам України 1 млн FPV-дронів.

У Міноборони зазначили, що розробка та використання безпілотників стають дедалі важливішими у військових операціях. На початку цього року Латвія та Україна створили коаліцію безпілотників, до якої приєдналися Нідерланди.

Мета коаліції – передати Україні 1 млн FPV-безпілотників у 2024 році, а пізніше розширити постачання на інші типи, наприклад, для розвідки, уточнює оборонне відомство Нідерландів. Поставляти безпілотники погодилося понад 265 компаній, зокрема дев'ять із Нідерландів.

"Україні швидко потрібна велика кількість ударних безпілотників. Вони виявилися дуже успішними на полі бою. Ми забезпечимо це разом з 11 іншими країнами, ми підтвердили це під час саміту НАТО", – заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

15 лютого британський уряд повідомив, що Велика Британія та Латвія очолять коаліцію безпілотників, у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на $250 млн.

28 травня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що у 2024 році країна планує інвестувати у коаліцію безпілотників 20 млн євро.

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