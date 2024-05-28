Коаліція дронів. Латвія інвестує ще 20 млн євро на підтримку України
У 2024 році Латвія планує інвестувати у коаліцію безпілотників 20 млн євро на підтримку України. Таку ж суму спрямують на посилення латвійської армії дронів. Про це повідомив журналістам міністр оборони країни Андріс Спрудс, цитує латвійський суспільний мовник LSM.lv.
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Спрудс зазначив, що до виробництва дронів залучатимуть місцеві компанії.
"Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників", — заявив він.
Видання зазначило, що це означає, що Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й ще активніше впроваджуватиме ці технології в Національних збройних силах.
Ці 20 млн євро включають як створення інфраструктури, так і закупівлю безпілотників, серед іншого й у латвійських компаній на суму не менше 10 млн євро. Спрудс зазначив, що наразі випробування безпілотників пройшли сім компаній, з якими ведуться переговори про закупівлю безпілотників уже в червні.
- 16 січня Спрудс заявив, що Латвія працює над створенням коаліції з майже 20 країн, щоб надати Україні тисячі безпілотників.
- 25 січня в Міноборони повідомили, що Швеція й Велика Британія долучилися до коаліції дронів. 15 лютого британський уряд повідомив, що Велика Британія та Латвія очолять коаліцію безпілотників, у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на $250 млн.
- 21 березня міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що країна приєднується до коаліції дронів.
- Станом на 24 квітня, за даними Спрудса, коаліція безпілотників зібрала майже 500 млн євро на дрони для Збройних Сил України.
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