Коаліція дронів. Латвія інвестує ще 20 млн євро на підтримку України

Ці 20 млн євро включають як створення інфраструктури, так і закупівлю безпілотників, зазначив міністр оборони Латвії Спрудс

Андріс Спрудс (Фото: EPA)

У 2024 році Латвія планує інвестувати у коаліцію безпілотників 20 млн євро на підтримку України. Таку ж суму спрямують на посилення латвійської армії дронів. Про це повідомив журналістам міністр оборони країни Андріс Спрудс, цитує латвійський суспільний мовник LSM.lv.

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Спрудс зазначив, що до виробництва дронів залучатимуть місцеві компанії.

"Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників", — заявив він.

Видання зазначило, що це означає, що Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й ще активніше впроваджуватиме ці технології в Національних збройних силах.

Ці 20 млн євро включають як створення інфраструктури, так і закупівлю безпілотників, серед іншого й у латвійських компаній на суму не менше 10 млн євро. Спрудс зазначив, що наразі випробування безпілотників пройшли сім компаній, з якими ведуться переговори про закупівлю безпілотників уже в червні.

16 січня Спрудс заявив, що Латвія працює над створенням коаліції з майже 20 країн, щоб надати Україні тисячі безпілотників.

25 січня в Міноборони повідомили, що Швеція й Велика Британія долучилися до коаліції дронів. 15 лютого британський уряд повідомив, що Велика Британія та Латвія очолять коаліцію безпілотників, у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на $250 млн.

21 березня міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що країна приєднується до коаліції дронів.

Станом на 24 квітня, за даними Спрудса, коаліція безпілотників зібрала майже 500 млн євро на дрони для Збройних Сил України.

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