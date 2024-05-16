Держсекретар США Блінкен побачив в Україні виробництво дронів: фото
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до України відвідав виробництво вітчизняних безпілотників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації — віцепрем'єр Михайло Федоров.
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Також разом з держсекретарем була спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та пані посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк.
Американська делегація відвідала одне з виробництв українських безпілотників – побачила, як роблять FPV-дрони та ударні БпЛА, зазначив Федоров.
- Під час візиту до Києва Блінкен повідомив, що США планують укласти з Україною угоду у сфері безпеки терміном на 10 років, яка буде спрямована на підтримку української оборони та зміцнення військово-промислового комплексу.
- Зеленський під час зустрічі із держсекретарем США заявив, що Україні потрібно дві системи Patriot для Харкова та області, щоб захистити людей там.
- Блінкен зазначив, що Сполучені Штати не заохочують ударів по території Росії, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.
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