Держсекретар США Блінкен побачив в Україні виробництво дронів: фото

Також була спецпредставниця з відновлення та пані посол США

Фото: Twitter Михайла Федорова

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до України відвідав виробництво вітчизняних безпілотників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації — віцепрем'єр Михайло Федоров.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Також разом з держсекретарем була спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та пані посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк.

Американська делегація відвідала одне з виробництв українських безпілотників – побачила, як роблять FPV-дрони та ударні БпЛА, зазначив Федоров.

Фото: Twitter Михайла Федорова

Під час візиту до Києва Блінкен повідомив, що США планують укласти з Україною угоду у сфері безпеки терміном на 10 років, яка буде спрямована на підтримку української оборони та зміцнення військово-промислового комплексу.

Зеленський під час зустрічі із держсекретарем США заявив, що Україні потрібно дві системи Patriot для Харкова та області, щоб захистити людей там.

Блінкен зазначив, що Сполучені Штати не заохочують ударів по території Росії, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

Читайте також: Блінкен звершив візит до Києва. LIGA.net дізналася, як його оцінюють у Раді