Держсекретар США Блінкен побачив в Україні виробництво дронів: фото
Фото: Twitter Михайла Федорова

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до України відвідав виробництво вітчизняних безпілотників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації — віцепрем'єр Михайло Федоров.

Також разом з держсекретарем була спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та пані посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк.

Американська делегація відвідала одне з виробництв українських безпілотників – побачила, як роблять FPV-дрони та ударні БпЛА, зазначив Федоров.

Фото: Twitter Михайла Федорова
Фото: Twitter Михайла Федорова
  • Під час візиту до Києва Блінкен повідомив, що США планують укласти з Україною угоду у сфері безпеки терміном на 10 років, яка буде спрямована на підтримку української оборони та зміцнення військово-промислового комплексу.
  • Зеленський під час зустрічі із держсекретарем США заявив, що Україні потрібно дві системи Patriot для Харкова та області, щоб захистити людей там.
  • Блінкен зазначив, що Сполучені Штати не заохочують ударів по території Росії, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

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