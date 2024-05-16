Госсекретарь США Блинкен увидел в Украине производство дронов: фото

Также была спецпредставительница по восстановлению и госпожа посол США

Фото: Twitter Михаила Федорова

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину посетил производство отечественных беспилотников. Об этом сообщил министр цифровой трансформации вице-премьер Михаил Федоров.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Также вместе с госсекретарем была спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер и госпожа посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк.

Американская делегация посетила одно из производств украинских беспилотников – увидела, как делают FPV-дроны и ударные БпЛА, отметил Федоров.

Фото: Twitter Михаила Федорова

В ходе визита в Киев Блинкен сообщил, что США планируют заключить с Украиной соглашение в сфере безопасности сроком на 10 лет, которое будет направлено на поддержку украинской обороны и укрепление военно-промышленного комплекса.

Зеленский во время встречи с госсекретарем США заявил, что Украине нужно две системы Patriot для Харькова и области, чтобы защитить людей там.

Блинкен отметил, что Соединенные Штаты не поощряют ударов по территории России, но Украина должна сама решать, что делать.

Читайте также: Блинкен совершил визит в Киев. LIGA.net узнала, как его оценивают в Раде