Коалиция дронов. Латвия инвестирует еще 20 млн евро в поддержку Украины

Эти 20 млн евро включают как создание инфраструктуры, так и закупку беспилотников, отметил министр обороны Латвии Спрудс.

Андрис Спрудс (Фото: EPA)

В 2024 году Латвия планирует инвестировать в коалицию беспилотников 20 млн евро в поддержку Украины. Такую же сумму направят на усиление латвийской армии дронов. Об этом сообщил журналистам министр обороны страны Андрис Спрудс, цитирует латвийский общественный вещатель LSM.lv.

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Спрудс отметил, что к производству дронов будут привлекать местные компании.

"Видя важность беспилотников в войне и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске Drone Capability Initiative в этом году. Мы можем метафорически говорить о создании армии беспилотников", – заявил он.

Издание отметило, что это означает, что Латвия не только будет поставлять Украине беспилотники, но и еще активнее внедрять эти технологии в Национальных вооруженных силах.

Эти 20 млн евро включают как создание инфраструктуры, так и закупку беспилотников, в том числе, у латвийских компаний на сумму не менее 10 млн евро. Спрудс отметил, что в настоящее время испытания беспилотников прошли семь компаний, с которыми ведутся переговоры о закупке беспилотников уже в июне.

16 января Спрудс заявил, что Латвия работает над созданием коалиции из почти 20 стран, чтобы предоставить Украине тысячи беспилотников.

25 января в Минобороны сообщили, что Швеция и Великобритания присоединились к коалиции дронов. 15 февраля британское правительство сообщило, что Великобритания и Латвия возглавят коалицию беспилотников, в рамках которой предоставят Украине тысячи дронов на $250 млн.

21 марта министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что страна присоединяется к коалиции дронов.

По состоянию на 24 апреля, по данным Спрудса, коалиция беспилотников собрала около 500 млн евро на дроны для Вооруженных Сил Украины.

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