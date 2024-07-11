Нидерланды выделили 20 млн евро на FPV-дроны для Украины

В рамках коалиции беспилотников Украине планируют передать до конца года 1 млн дронов, отметили в Минобороны

FPV-дрон (Фото: Минобороны Нидерландов)

Нидерланды приняли решение направить 20 млн евро в общий фонд коалиции по закупке беспилотников для Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

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По данным оборонного ведомства страны, это должно привести к поставке Вооруженным Силам Украины 1 млн FPV-дронов.

В Минобороны отметили, что разработка и использование беспилотников становятся все более важными в военных операциях. В начале этого года Латвия и Украина создали коалицию беспилотников, к которой присоединились Нидерланды.

Цель коалиции – передать Украине 1 млн FPV-беспилотников в 2024 году, а позже расширить поставки на другие типы, например для разведки, уточняет оборонное ведомство Нидерландов. Поставлять беспилотники согласилось более 265 компаний, в том числе девять из Нидерландов.

"Украине быстро нужно большое количество ударных беспилотников. Они оказались очень успешными на поле боя. Мы обеспечим это вместе с 11 другими странами, мы подтвердили это во время саммита НАТО", – заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

15 февраля британское правительство сообщило, что Великобритания и Латвия возглавят коалицию беспилотников, в рамках которой предоставят Украине тысячи дронов на $250 млн.

28 мая министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что в 2024 году страна планирует инвестировать в коалицию беспилотников 20 млн евро.

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