Нидерланды и Дания до конца лета передадут ВСУ партию танков Leopard 2

12 танков уже готовы к отправке, еще два – проходят испытания, сообщило Минобороны Нидерландов

Танк Leopard 2 (Фото: Friedemann Vogel / EPA)

Этим летом Украине поступит партия танков Leopard 2A4, которые приобрели Дания и Нидерланды. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.

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По информации оборонного ведомства страны, Вооруженные Силы Украины получат 14 машин, которые были отремонтированы и испытаны в последние месяцы.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что это были подержанные экземпляры, капитально отремонтированные немецкой компанией Rheinmetall.

Последние два танка проходят испытания, а первые 12 уже готовы к отправке. Все 14 танков будут доставлены одновременно к концу лета.

"Украина срочно нуждается в дополнительной военной поддержке из-за тяжелых боев. Эти танки могут сыграть важную роль в защите украинской армии от российских войск", – заявил Брекельманс.

Министр подчеркнул, что Нидерланды продолжат оказывать поддержку ВСУ вместе с союзниками и партнерами столько, сколько потребуется.

В конце июня и начале июля Германия "почти незаметно" отправила Украине военную помощь, в которую вошли танки Leopard 1A5.

15 июля Минобороны Испании объявило о новом пакете помощи ВСУ, в который вошли 10 боевых танков Leopard 2А4 и большое количество противотанковых ракет.

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