Испания отправила в Украину новую партию танков Leopard 2

В оборонном ведомстве акцентировали – партия помощи прибудет в Польшу уже в эти выходные

Танк Leopard. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Испания передает Украине новую партию военной помощи – туда, среди прочего, вошли 10 боевых танков Leopard 2А4 и большое количество противотанковых ракет. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

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В Испании отметили, что эти танки прошли процесс ремонта, настройки и подготовки на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а также соответствующие испытания для проверки их полной работоспособности.

В оборонном ведомстве акцентировали – партия помощи прибудет в Польшу уже в эти выходные, после чего будет поставлена украинским военным.

Кроме этого, Испания отметила, что передала Украине в общей сложности 20 таких танков и планирует подготовить еще одну партию во второй половине 2024 года.

20 марта 2024 года издание La Vanguardia писало, что Испания готовит для передачи Украине 19 танков Leopard 2. Поставки будут осуществлены двумя партиями: десять боевых танков до конца июня и еще девять – в сентябре.

В конце июня и начале июля Германия "почти незаметно" отправила Украине военную помощь, в которую вошли танки Leopard 1A5.

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