Испания отправила в Украину новую партию танков Leopard 2
Испания передает Украине новую партию военной помощи – туда, среди прочего, вошли 10 боевых танков Leopard 2А4 и большое количество противотанковых ракет. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
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В Испании отметили, что эти танки прошли процесс ремонта, настройки и подготовки на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а также соответствующие испытания для проверки их полной работоспособности.
В оборонном ведомстве акцентировали – партия помощи прибудет в Польшу уже в эти выходные, после чего будет поставлена украинским военным.
Кроме этого, Испания отметила, что передала Украине в общей сложности 20 таких танков и планирует подготовить еще одну партию во второй половине 2024 года.
- 20 марта 2024 года издание La Vanguardia писало, что Испания готовит для передачи Украине 19 танков Leopard 2. Поставки будут осуществлены двумя партиями: десять боевых танков до конца июня и еще девять – в сентябре.
- В конце июня и начале июля Германия "почти незаметно" отправила Украине военную помощь, в которую вошли танки Leopard 1A5.
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