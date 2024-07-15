Іспанія відправила до України нову партію танків Leopard 2

В оборонному відомстві акцентували – партія допомоги прибуде до Польщі вже цими вихідними

Танк Leopard. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Іспанія передає Україні нову партію військової допомоги – туди, серед іншого, ввійшли 10 бойових танків Leopard 2А4 та велика кількість протитанкових ракет. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни.

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В Іспанії зазначили, що ці танки пройшли процес ремонту, налаштування та підготовки на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а також відповідні випробування для перевірки їхньої повної працездатності.

В оборонному відомстві акцентували – партія допомоги прибуде до Польщі вже цими вихідними, після чого буде поставлена українським військовим.

Окрім цього, Іспанія наголосила, що передала Україні загалом 20 таких танків та планує підготувати ще одну партію у другій половині 2024 року.

20 березня 2024 року видання La Vanguardia писало, що Іспанія готує для передання Україні 19 танків Leopard 2. Постачання буде здійснене двома партіями: десять бойових танків до кінця червня і ще дев'ять – у вересні.

Наприкінці червня та на початку липня Німеччина "майже непомітно" відправила Україні військову допомогу, куди ввійшли танки Leopard 1A5.

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