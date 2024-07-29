ФРГ выделила Украине новую военную помощь – вместе с Данией дают 8 танков Leopard 1A5
Германия выделила Украине новую военную помощь: передадут танки Leopard 1A5, надводные дроны и снаряды к установкам противовоздушной обороны Gepard. Об этом идет речь на сайте правительства ФРГ.
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В сообщении отмечают, что некоторые из поставок нуждаются в модернизации или их производство продолжается, также могут проводиться учебные мероприятия. Это касается всех пунктов из этого списка, кроме шлемов.
Итак, Германия передает Украине еще:
→ 8 танков Leopard 1A5 с запчастями по совместному проекту с Данией;
→ 21 000 снарядов для зенитных установок Gepard;
→ 10 надводных беспилотников;
→ две ремонтно-эвакуационные бронемашины Bergepanzer 2 с запчастями;
→ 10 наземных радаров;
→ полевой госпиталь;
→ 24 810 шлемов.
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- В конце июня и начале июля Германия "почти незаметно" отправила Украине военную помощь, куда вошли танки, БМП, системы HIMARS и ЗРК IRIS-T, сообщило издание Merkur.
- 8 июля Германия отчиталась об очередной оказанной Украине военной помощи. В частности, Берлин предоставил Киеву артиллерийские снаряды, ракеты к Patriot и боеприпасы для Leopard.
- 29 июля США сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине объемом до $200 млн.
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