ФРГ выделила Украине новую военную помощь – вместе с Данией дают 8 танков Leopard 1A5

Также выделено 21 000 снарядов для зенитных установок Gepard

Leopard 1A5 (Иллюстративное фото: baiv.nl)

Германия выделила Украине новую военную помощь: передадут танки Leopard 1A5, надводные дроны и снаряды к установкам противовоздушной обороны Gepard. Об этом идет речь на сайте правительства ФРГ.

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В сообщении отмечают, что некоторые из поставок нуждаются в модернизации или их производство продолжается, также могут проводиться учебные мероприятия. Это касается всех пунктов из этого списка, кроме шлемов.

Итак, Германия передает Украине еще:

→ 8 танков Leopard 1A5 с запчастями по совместному проекту с Данией;

→ 21 000 снарядов для зенитных установок Gepard;

→ 10 надводных беспилотников;

→ две ремонтно-эвакуационные бронемашины Bergepanzer 2 с запчастями;

→ 10 наземных радаров;

→ полевой госпиталь;

→ 24 810 шлемов.

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