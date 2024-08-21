"Жахливий сигнал". Хто у Бундестазі хоче скоротити допомогу Україні: пояснює аналітик

Танк Leopard на заводі Rheinmetall в німецькому Унтерлюсі, 6 червня 2023-го (Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE)

Скорочення військової допомоги від Німеччини – це "катастрофічний сигнал Путіну", який сподівається втомити Захід війною в Україні. У Бундестазі про розподіл грошей у бюджеті ФРН на 2025 рік дебатують три партнери по коаліції. Про це в коментарі до матеріалу LIGA.net заявив засновник Brussels Freedom Hub, аналітик Роланд Фройденштейн.

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"Це також жахливий сигнал Україні, яка веде успішну Курську операцію – і бачить, що найкращі друзі більше її не підтримують. І фатальний – для США, де трампісти раді, що німці стають ізоляціоністами", – каже він.

За його словами, схема дебатів у Бундестазі виглядає так: "Соціал-демократи хочуть зберегти соціальні видатки; ліберали та зелені – не дуже. Вони за військову допомогу Києву, але водночас ліберали проти виходу за боргову стелю. У таборі соціал-демократів дехто радий уникнути нових боргів коштом меншої допомоги Україні".

Позиція СДП пов’язана з виборами у Східній Німеччині 1-15 вересня, пояснює аналітик. У трьох землях рейтинги соціал-демократів, провідної в коаліції і найстарішої партії країни, "жахливі – нижче 10%". Найпопулярніші там – націоналісти з Альтернативи для Німеччини та лівого Альянсу Сари Вагенкнехт. Обидві – проросійські.

Довідка Берлін може скоротити військову допомогу Україні у наступні роки – з €8 млрд у 2024-му до €4 млрд у 2025-му, у 2026-му – до €3 млрд і до €0,5 млрд у 2027-му та 2028 роках. Причина – країна вперлася у конституційну стелю боргу і вибирає – урізати соціальні програми чи допомогу Україні. Берлін може скоротити військову допомогу Україні у наступні роки – з €8 млрд у 2024-му до €4 млрд у 2025-му, у 2026-му – до €3 млрд і до €0,5 млрд у 2027-му та 2028 роках. Причина – країна вперлася у конституційну стелю боргу і вибирає – урізати соціальні програми чи допомогу Україні.

Тепер соціал-демократи хочуть зіграти на настроях, скоротивши допомогу Києву, вважає Фройденштейн. Цьому сприяють новини про підрив Північного потоку. Німецькі журналісти пишуть, що це була операція України за допомоги польського уряду. Ліва популістка Сара Вагенкнехт вже зажадала, щоб ФРН припинила допомогу Україні. Але головна причина скорочення допомоги – борги й пріоритети бюджету.

ЗСУ не скоро і не сильно відчують скорочення допомоги від Німеччини, вважає Фройденштейн. Цього року з €8 млрд, закладених для України, витратили €7 млрд – це 80%. Постачання вже в Україні або готуються до відправлення. "Лише 15% під загрозою замороження", – констатує він.