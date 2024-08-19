"Шкодить Путіну". Війна Росії проти України вже не "безплатна", – полковник армії США

Українські військові в Сумській області біля кордону з Росією, 17 серпня 2024 року. З початку операції в Курській області 6 серпня українські війська взяли під контроль 1150 кв. км території РФ і 82 населені пункти (Фото: EPA-EFE/GEORGE IVANCHENKO)

Операція ЗСУ у Курській області змушує Росію передислокувати війська з інших частин фронту, де українські сили воюють під тиском чисельно переважаючої російської армії. Про це в коментарі до матеріалу LIGA.net заявив полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США Роберт Гамільтон.

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Успішне вторгнення України на територію Росії, за його словами, стало великим збентеженням для Кремля та великою невдачею в його намаганні подавати вторгнення в Україну як "безплатне" для росіян".

Однак кінцевий вплив наступу на владу Путіна наразі незрозумілий, додає він.

"Курська офензива шкодить режиму Путіна, але навряд чи спричинить його падіння. Якщо її не поєднати з іншими значними військовими поразками та економічними труднощами РФ", – каже Гамільтон.

Найкраща перспектива для ЗСУ – стратегічне зміщення російських військових зусиль, додає LIGA.net Борис Каліський, операційний директор Празького інституту досліджень з питань безпеки.

"Росія втрачає ініціативу, змушена перекидати війська, всередині країни зростає політичне інакомислення та невдоволення Путіним, – перераховує він. – Але наразі це (крах російського режиму. – Ред.) виглядає малоймовірним. Згадайте надії, що заколот Прогожина зможе послабити режим. Вийшло навпаки".