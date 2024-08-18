"Право на самооборону": що думають у Німеччині про ймовірне використання зброї у Курській області
У Німеччині вважають, що ймовірне використання українськими Силами оборони танків та БМП німецького виробництва у Курській області Росії – реалізація України права на самооборону. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю SRF.
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Коментуючи питання можливого використання німецької зброї у Курській області, він наголосив, що зброю передавали під відповідальність України, яка "захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону".
Лінднер також вважає, що зброю буде використано в інтересах оборони України.
Раніше стало відомо, що Берлін не оцінюватиме просування Сил оборони у Курській області, оскільки "українська операція, вочевидь, є дуже секретною".
16 серпня Міністерство національної оборони Канади заявило, що Україна може використовувати передані країною технічні бойові засоби на території Росії, зокрема, йдеться про танки Leopard 2A4.
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- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- Головком ЗСУ повідомив, що на 13 серпня Україна контролює 74 населені пункти на Курщині, президент повідомив про сотні російських полонених там.
- 13 серпня президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував українську операцію у Курській області й зазначив, що ситуація "створює справжню дилему" для Путіна.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населені пункти, повідомив Головком.
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