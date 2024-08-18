"Право на самооборону": що думають у Німеччині про ймовірне використання зброї у Курській області

Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада

Курська область (Фото: EPA/NIKOLETTA STOYANOVA)

У Німеччині вважають, що ймовірне використання українськими Силами оборони танків та БМП німецького виробництва у Курській області Росії – реалізація України права на самооборону. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю SRF.

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Коментуючи питання можливого використання німецької зброї у Курській області, він наголосив, що зброю передавали під відповідальність України, яка "захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону".

Лінднер також вважає, що зброю буде використано в інтересах оборони України.

Раніше стало відомо, що Берлін не оцінюватиме просування Сил оборони у Курській області, оскільки "українська операція, вочевидь, є дуже секретною".

16 серпня Міністерство національної оборони Канади заявило, що Україна може використовувати передані країною технічні бойові засоби на території Росії, зокрема, йдеться про танки Leopard 2A4.

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