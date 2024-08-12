Уряд Німеччини – про дії України у Курській області: Не коментуємо, це секретна операція

Речник німецького уряду заявив, що Україна надала запевнення у використанні зброї від Німеччини відповідно до міжнародного права

Курська область, Суджа (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Берлін не оцінюватиме просування Сил оборони у Курській області, оскільки "українська операція, вочевидь, є дуже секретною". Про це заявив речник федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає n-tv.

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"Операція, вочевидь, є дуже секретною і без зворотного зв'язку. Поки що все виглядає як просторово обмежена операція, тому було б нерозумно давати публічні коментарі на цій основі", – сказав він.

Бюхнер додав, що німецький уряд перебуває щодо цього у тісному діалозі з усіма західними союзниками та з Україною.

Відповідаючи на запитання, чи використовують українські бійці німецьку зброю у Курській області, речник запевнив, що Україна надала запевнення у використанні зброї відповідно до міжнародного права.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю.

У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській і Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

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