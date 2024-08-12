Берлин – о действиях Украины в Курской области: Не комментируем, это секретная операция
Берлин не будет оценивать продвижение Сил обороны в Курской области, поскольку "украинская операция, очевидно, очень секретная". Об этом заявил спикер федерального правительства Вольфганг Бюхнер, передает n-tv.
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"Операция, очевидно, очень секретная и без обратной связи. Пока все выглядит как пространственно ограниченная операция, поэтому было бы глупо давать публичные комментарии на этой основе", – сказал он.
Бюхнер добавил, что немецкое правительство находится относительно этого в тесном диалоге со всеми западными союзниками и с Украиной.
Отвечая на вопрос, используют ли украинские бойцы немецкое оружие в Курской области, спикер заверил, что Украина предоставила заверения в использовании оружия в соответствии с международным правом.
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с Курской областью.
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