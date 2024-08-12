Берлин – о действиях Украины в Курской области: Не комментируем, это секретная операция

Спикер немецкого правительства заявил, что Украина предоставила заверения в использовании оружия от Германии в соответствии с международным правом

Курская область, Суджа (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Берлин не будет оценивать продвижение Сил обороны в Курской области, поскольку "украинская операция, очевидно, очень секретная". Об этом заявил спикер федерального правительства Вольфганг Бюхнер, передает n-tv.

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"Операция, очевидно, очень секретная и без обратной связи. Пока все выглядит как пространственно ограниченная операция, поэтому было бы глупо давать публичные комментарии на этой основе", – сказал он.

Бюхнер добавил, что немецкое правительство находится относительно этого в тесном диалоге со всеми западными союзниками и с Украиной.

Отвечая на вопрос, используют ли украинские бойцы немецкое оружие в Курской области, спикер заверил, что Украина предоставила заверения в использовании оружия в соответствии с международным правом.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

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