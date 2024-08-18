"Право на самооборону": что думают в Германии об использовании оружия в Курской области
В Германии считают, что вероятное использование украинскими силами обороны танков и БМП немецкого производства в Курской области России – реализация Украины права на самооборону. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью SRF.
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Комментируя вопрос возможного использования немецкого оружия в Курской области, он подчеркнул, что оружие передавали под ответственность Украины, которая "защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону".
Линднер также считает, что оружие будет использовано в интересах обороны Украины.
Ранее стало известно, что Берлин не будет оценивать продвижение Сил обороны в Курской области, поскольку "украинская операция, очевидно, очень секретна".
16 августа Министерство национальной обороны Канады заявило, что Украина может использовать переданные страной технические боевые средства на территории России, в частности, речь идет о танках Leopard 2A4.
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- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.
- Главком ВСУ сообщил, что на 13 августа Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области, президент сообщил о сотнях российских пленных там.
- 13 августа президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал украинскую операцию в Курской области и отметил, что ситуация "создает настоящую дилемму" для Путина.
- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. В общей сложности с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль 1150 кв. км территории, 82 населенных пункта, сообщил Главком.
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