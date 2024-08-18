"Право на самооборону": что думают в Германии об использовании оружия в Курской области

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти

Курская область (Фото: EPA/NIKOLETTA STOYANOVA)

В Германии считают, что вероятное использование украинскими силами обороны танков и БМП немецкого производства в Курской области России – реализация Украины права на самооборону. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью SRF.

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Комментируя вопрос возможного использования немецкого оружия в Курской области, он подчеркнул, что оружие передавали под ответственность Украины, которая "защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону".

Линднер также считает, что оружие будет использовано в интересах обороны Украины.

Ранее стало известно, что Берлин не будет оценивать продвижение Сил обороны в Курской области, поскольку "украинская операция, очевидно, очень секретна".

16 августа Министерство национальной обороны Канады заявило, что Украина может использовать переданные страной технические боевые средства на территории России, в частности, речь идет о танках Leopard 2A4.

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