Стефанчук порадив депутатам утриматись від поїздок в Курську область – нардеп Кучеренко

Руслан Стефанчук (Фото: пресслужба ВРУ)

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до депутатів з проханням утриматися від поїздок в Курську область Росії. Про це повідомив нардеп від Батьківщини Олексій Кучеренко, навівши цитату спікера ВРУ.

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"До мене звернулось керівництво Сил спеціальних операцій із настійливим проханням до народних депутатів України утриматись від поїздок до Курської області. Це суттєво перешкоджає проведенню необхідних заходів щодо ведення військової операції", – йдеться у заяві Стефанчука.

Спікер парламенту закликав депутатів дослухатись до прохання українських військових.

12 серпня нардеп від Голосу Роман Костенко повідомив, що вирушив у "відрядження" до Росії – на опублікованому відео він у військовій формі перетинає кордон з країною-агресором. У ролику він звернувся до Стефанчука з проханням пустити його за межі України.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.

15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.

16 серпня Сирський повідомив, що ЗСУ просунулися в Курській області ще на один-три кілометри.

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