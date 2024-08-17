Стефанчук порадив депутатам утриматись від поїздок в Курську область – нардеп Кучеренко
Руслан Стефанчук (Фото: пресслужба ВРУ)

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до депутатів з проханням утриматися від поїздок в Курську область Росії. Про це повідомив нардеп від Батьківщини Олексій Кучеренко, навівши цитату спікера ВРУ.

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"До мене звернулось керівництво Сил спеціальних операцій із настійливим проханням до народних депутатів України утриматись від поїздок до Курської області. Це суттєво перешкоджає проведенню необхідних заходів щодо ведення військової операції", – йдеться у заяві Стефанчука.

Спікер парламенту закликав депутатів дослухатись до прохання українських військових.

12 серпня нардеп від Голосу Роман Костенко повідомив, що вирушив у "відрядження" до Росії – на опублікованому відео він у військовій формі перетинає кордон з країною-агресором. У ролику він звернувся до Стефанчука з проханням пустити його за межі України.

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