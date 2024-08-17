WP: Курська операція відклала таємні перемовини України з Росією за посередництва Катару

Курська область (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Україна та Росія мали намір відправити делегації до Катару для переговорів про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін, однак Кремль відмовився від них на тлі операції Збройних Сил України в Курській області. Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на неназваних дипломатів та офіційних осіб, обізнаних у цьому питанні.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

У матеріалі йдеться, що Україна та Росія нібито мали намір відправити делегації до Дохи у серпні для переговорів щодо угоди про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін, що означало б часткове припинення вогню.

Дипломати розповіли, що непрямі переговори, в яких би катарці виступили як посередники й зустрічалися б окремо з українською та російською делегаціями, були зірвані через наступ ЗСУ в Курській області РФ.

За словами офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності, деякі учасники переговорів сподівалися, що вони зможуть привести до більш всебічної угоди про припинення війни.

Один із дипломатів розповів WP, що російські офіційні особи відклали свою зустріч з офіційними особами Катару після наступу України в Курській області. Делегація Москви назвала це "ескалацією", сказав він, додавши, що Київ не попереджав Доху про його транскордонний наступ.

Росія "не зривала переговори, вони сказали, дайте нам час", заявив дипломат. "Хоча Україна все одно хотіла відправити свою делегацію до Дохи, Катар відмовився, оскільки не вважав односторонню зустріч вигідною", – пише видання з його слів.

Відповідаючи на запитання WP, в Офісі президента повідомили, що саміт у Досі перенесено "через ситуацію на Близькому Сході", але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня, після якої Київ консультуватиметься з партнерами щодо реалізації обговореного. У Кремлі не відповіли на запит про коментарі.

LIGA.net звернулася за коментарем до Офісу президента.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.

15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.

16 серпня Сирський повідомив, що ЗСУ просунулися в Курській області ще на один-три кілометри.

Читайте також: Посол Німеччини в Росії: Москва явно не готова до мирних переговорів