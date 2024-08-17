WP: Курская операция отложила тайные переговоры Украины с РФ при посредничестве Катара

Курская область (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Украина и Россия намеревались отправить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон, однако Кремль отказался от них на фоне операции Вооруженных Сил Украины в Курской области. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванных дипломатов и официальных лиц, знакомых с этим вопросом.

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В материале говорится, что Украина и Россия якобы намеревались отправить делегации в Доху в августе для переговоров по соглашению о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон, что означало бы частичное прекращение огня.

Дипломаты рассказали, что непрямые переговоры, в которых бы катарцы выступили как посредники и встречались бы отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны из-за наступления ВСУ в Курской области РФ.

По словам официальных лиц, говоривших на условиях анонимности, некоторые участники переговоров надеялись, что они смогут привести к более всестороннему соглашению о прекращении войны.

Один из дипломатов рассказал WP, что российские официальные лица отложили свою встречу с официальными лицами Катара после наступления Украины в Курской области. Делегация Москвы назвала это "эскалацией", сказал он, добавив, что Киев не предупреждал Доху о его трансграничном наступлении.

Россия "не срывала переговоры, они сказали, дайте нам время", — заявил дипломат. "Хотя Украина все равно хотела отправить свою делегацию в Доху, Катар отказался, поскольку не считал одностороннюю встречу выгодной", – пишет издание по его словам.

Отвечая на вопрос WP, в Офисе президента сообщили, что саммит в Дохе перенесен "из-за ситуации на Ближнем Востоке", но он состоится в формате видеоконференции 22 августа, после которой Киев будет консультироваться с партнерами по реализации оговоренного. В Кремле не ответили на запрос о комментариях.

LIGA.net обратилась за комментарием к Офису президента.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.

15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль более 80 населенных пунктов.

16 августа Сырский сообщил, что ВСУ продвинулись в Курской области еще на один-три километра.

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