"Пока российская сторона не демонстрирует никакой готовности к переговорам, но настаивает на завышенных предыдущих условиях", – сказал Ламбсдорф

Александер Граф Ламбсдорф (Фото: ЕРА/SERGEI ILNITSKY)

Посол Германии в России Александер Граф Ламбсдорф заявил, что Москва не демонстрирует готовности к мирным переговорам с Украиной, выдвигает завышенные условия для диалога. Его цитирует агентствоDPA.

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"Пока российская сторона не демонстрирует никакой готовности к переговорам, но настаивает на завышенных предыдущих условиях", – сказал Ламбсдорф.

Дипломат убежден, что когда российский диктатор Владимир Путин настаивает на своих условиях для начала переговоров, в свою очередь предполагающих выведение Сил обороны из четырех украинских областей, "становится ясно, что это несерьезно".

Комментируя операцию ВСУ в Курской области, Ламбсдорф сказал, что для пограничных войск, секретных служб, военных, а также для населения РФ успех украинцев был "неприятным сюрпризом".

14 июня 2024 года Путин заявил, что оккупанты якобы "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.

Президент Зеленский назвал заявления Путина о прекращении войны ультиматумом и сравнил его с Гитлером. Он заявил, что Украина может вести переговоры с Россией через посредников и в качестве примера привел формат Черноморской зерновой инициативы.

Спикер министерства иностранных дел Георгий Тихий, отвечая на вопрос о возможном присутствии России на втором Саммите мира, заявил, что Россия должна вести добропорядочные переговоры о мире, а не просто сесть за стол переговоров – такова позиция Украины.

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