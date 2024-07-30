"Должна вести переговоры добропорядочно". У Кулебы высказались о РФ на втором Саммите мира

Украина больше всех стремится к миру, но он должен быть достигнут на справедливых условиях, заявил спикер МИД Тихий

Георгий Тихий (Фото: Facebook)

Россия должна вести добропорядочные переговоры о мире, а не просто сесть за стол переговоров – такова позиция Украины. Об этом на брифинге заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, отвечая на вопрос о возможном присутствии России на втором Саммите мира.

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Чиновник напомнил, что Украина больше всех стремится к миру, но он должен быть достигнут на справедливых условиях.

"Мы понимаем, что это должен быть справедливый мир. Вопрос не в том, чтобы Россию посадить за стол переговоров, а в том, чтобы она вела эти переговоры добропорядочно", – сказал Тихий.

По его словам, для достижения этого важны два фактора: давление на поле боя и давление на международной арене.

"Украина будет продолжать эту работу. Если Россия будет в дальнейшем отказываться [от переговоров], то всему миру будет понятно, кто стремится к миру, а кто – к войне", – подытожил представитель МИД.

15-16 июня 2024 года в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира, инициированный Украиной. Россию на него не пригласили, и сама страна-агрессор последовательно отказывается от участия в таких мероприятиях. Впоследствии появился полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "вовлечении в диалог между всеми сторонами" для достижения мира.

20 июня глава ОП Ермак заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, уже известно о планах врага по срыву мероприятия.

10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных украинских и западных чиновников заявило: Украина хочет созвать второй Саммит с участием России до президентских выборов в США – голосование состоится в ноябре.

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