Оружие для России и контроль над дронами: спикер МИД – о переговорах Кулебы и Ван И

Пекин усиливает экспортный контроль, в частности над гражданскими дронами. Кроме того, он заверил, что не передавал и не передает России оружие

Георгий Тихий (Фото: Facebook)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "достаточно подробно" обсуждал с китайским коллегой Ван И, чтобы Пекин не передавал Москве оружие для войны против Украины. Об этом на брифинге заявил спикер украинского дипломатического ведомства Георгий Тихий.

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"Эта тема обсуждалась на переговорах, и министр Кулеба напомнил позицию Украины, что никакая военная поддержка государства-агрессора недопустима. Мы получили ответ, который Китай озвучивал и ранее: Китай не предоставлял и не предоставляет России оружие", – сказал он.

Такое же подтверждение ранее получал от Кулебы и президент Владимир Зеленский.

По словам Тихого, Пекин также заверил, что усиливает экспортный контроль, в частности, над гражданскими дронами.

Представитель МИД признал, что тема обсуждалась куда подробнее, однако он не может раскрыть все детали.

"Я просто могу сказать, что эта тема обсуждалась достаточно подробно, и, помимо этого вопроса, обсуждалось также усиленное сотрудничество [Китая] с Россией и Северной Кореей", – заявил Тихий.

23 июля Кулеба сообщил о своем приезде в Китай. По его словам, это первый полноценный двусторонний визит главы украинского МИД в Пекин за 12 лет.

24 июля глава дипломатии провел переговоры с Ван И. На встрече обсуждались отношения между Киевом и Пекином, российско-украинская война и мирные инициативы КНР.

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