Кулеба записал видео "из далекого Китая" – первый двусторонний визит главы МИД за 12 лет

Дмитрий Кулеба (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые приехал в Китай за время войны и в целом с 2012 года. Среди прочего он обсудит с главой МИД страны "пути к справедливому миру". Об этом он сообщил в Instagram.

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Кулеба утверждает – это "первый двусторонний визит министра иностранных дел Украины в КНР с 2012 года". В то же время бывший глава МИД Павел Климкин находился с рабочим визитом в Китае в 2016 году, где встретился с Ван И и китайскими чиновниками.

"Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями", – подчеркнул он и отметил, что главы МИД также обсудят двусторонние отношения между странами.

Он убежден – после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС, Китаю следует "взглянуть на отношения с нашим государством сквозь призму своих стратегических отношений с Европой".

В то же время пресс-секретарь МИД страны Мао Нин отметила, что Китай планирует обсудить с Кулебой мнения относительно "реализации консенсуса между главами государств, продвижения китайско-украинского сотрудничества и вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих сторон".

Она подчеркнула, что в вопросе "украинского кризиса" Китай всегда поддерживал поиск дипломатического решения путем прекращения огня и боевых действий.

По ее словам, страна продолжит стоять "на стороне мира и диалога", а также будет поддерживать международное сообщество в работе по поиску практического и политического решения "кризиса".

22 мая тогдашний глава Минобороны Британии Шаппс заявил, что у американской и британской разведок есть доказательства того, что Китай готовит предоставление РФ летальной помощи для использования в войне против Украины.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.

18 июня генсек НАТО заявил, что КНР должна столкнуться с последствиями поддержки войны России против Украины, если не изменит свою политику.

4 июля Зеленский сказал, что Китай мог бы помочь Западу давить на Путина, чтобы он остановил войну в Украине.

12 июля Байден заявил, что европейские союзники готовы сократить инвестиции в Китай, если он и дальше будет поддерживать Россию.

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