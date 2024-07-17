США надеются, что Китай сыграет продуктивную роль в прекращении войны в Украине

Мэтью Миллер отметил, что это должен быть "не просто мир ради мира"

Флаг Китая (Иллюстративное фото: Ren Chao/EPA)

Соединенные Штаты ожидают, что Китай сможет сыграть продуктивную роль в прекращении войны и достижении мира в Украине. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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По его словам, Китай остается стратегическим партнером России, и это касается не только военно-промышленной базы. Тесные связи между российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, включая их встречи, подчеркивают это.

"Поэтому я не могу окончательно предсказать, куда это пойдет. Что я могу вам сказать, так это то, что когда мы общались непосредственно с правительством Китая, мы сказали, что в конце концов надеемся, что они смогут сыграть продуктивную роль в прекращении конфликта, но это должна быть роль, которую признает как агрессор, так и жертва", – подчеркнул Миллер.

Спикер Госдепа отметил, что это должен быть "не просто мир ради мира, а мир, который был бы справедливым и долговременным для Украины". При этом он добавил, что "в конце концов я не могу вам сказать, что они собираются делать".

22 мая тогдашний глава Минобороны Британии Шаппс заявил, что у американской и британской разведок есть доказательства того, что Китай готовит предоставление РФ летальной помощи для использования в войне против Украины.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.

18 июня генсек НАТО заявил, что КНР должна столкнуться с последствиями поддержки войны России против Украины, если не изменит свою политику.

4 июля Зеленский сказал, что Китай мог бы помочь Западу давить на Путина, чтобы он остановил войну в Украине.

12 июля Байден заявил, что европейские союзники готовы сократить инвестиции в Китай, если он и дальше будет поддерживать Россию.

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