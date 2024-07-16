Конгресс США подозревает, что РФ передает Китаю данные об американском оружии – Reuters

Речь идет об американском вооружении, которое используется на поле боя в Украине

Флаги России и Китая (Фото: Andres Martinez Casares/EPA)

Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США по Китаю обратился в Белый дом с просьбой раскрыть подробности о том, делится ли Россия с КНР информацией об американском оружии, которое используется на поле боя в Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующее письмо.

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Письмо было адресовано советнику по национальной безопасности Белого дома Джейку Салливану. В нем говорится о необходимости обратить внимание на возможную уязвимость американского оружия и военной техники, поставляемых в Украину.

"Мы должны предусматривать и действовать исходя из предположения, что Россия передает Китаю информацию об уязвимости американских и союзных систем вооружений и способах противодействия", – написали американские законодатели.

Они ссылаются на сообщения СМИ и аналитических центров о поддержке Пекином военной промышленности РФ и "тревожном уровне российской адаптации", которые "подорвали эффективность нескольких систем вооружения США".

Спецкомитет призвал Белый дом "оценить способность России противостоять американской военной технике", размещенной в Украине, и то, в какой степени Москва делится с Пекином "полученным опытом".

22 мая глава Минобороны Британии заявил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит предоставление РФ летальной помощи для использования в войне против Украины.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.

18 июня генсек НАТО заявил, что КНР должна столкнуться с последствиями поддержки войны России против Украины, если не изменит свою политику.

12 июля Байден заявил, что европейские союзники готовы сократить инвестиции в Китай, если он и дальше будет поддерживать Россию.

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