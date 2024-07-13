Китай ввел санкции против компаний США из-за продажи оружия Тайваню

В МИД Китая заявили, что США "вмешиваются во внутренние дела" страны

Флаги США и Китая (Фото: EPA)

Китай ввел санкции против шести американских компаний после объявления продажи оружия Тайваню, сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

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МИД Китая заявило, что США "вмешиваются во внутренние дела Китая и наносят серьезный ущерб его суверенитету и территориальной целостности."

Из-за этого, по данным департамента, страна "решила принять контрмеры против американских военно-промышленных предприятий и высшего руководства."

Китайские активы шести компаний, включая Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc, будут заморожены с 12 июля.

Кроме того, нескольким высших должностным лицам Aerospace Environment и Anduril Corporation также заморозили активы и запретили въезд.

19 июня Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню беспилотников и боеприпасов на сумму около $360 млн.

В марте 2024 года американский адмирал Аквилино заявил, что Китай может быть готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.

23 мая Минобороны Тайваня сообщило о военных учениях Китая вблизи острова. В ведомстве действия КНР назвали "нерациональными провокациями".

В Associated Press писали, что военные Тайваня приведены в состояние повышенной готовности из-за учений, проводимых армией КНР.

4 июня Байден заявил, что США не исключают идею возможного размещения своих военных сил на Тайване, если Китай совершит вторжение на остров.

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