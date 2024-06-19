США одобрили продажу Тайваню беспилотников и боеприпасов на $360 млн

Switchblade 300 (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню беспилотников и боеприпасов на сумму около $360 млн. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны Пентагона.

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Тайвань получит американские барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и сопутствующее оборудование более чем на $60 млн, а также беспилотники ALTIUS 600 на почти $300 млн.

Вашингтон обязан по закону предоставлять Тайваню средства защиты, несмотря на отсутствие формальных дипломатических связей, отметили журналисты.

В материале Reuters говорится, что это "поможет повысить безопасность получателя и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного равновесия и экономического прогресса в регионе".

Министерство обороны Тайваня поблагодарило США за такую поддержку, отметив, что благодаря этому вооружению у них будет "возможность выявлять и наносить удары в режиме реального времени и они смогут быстро реагировать на вражеские угрозы".

"Мы надеемся, что Народно-освободительная армия Китая прекратит свои репрессивные военные операции вокруг Тайваня и будет содействовать региональной стабильности", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

СПРАВКА Switchblade – тактический барражирующий боеприпас, разработанный американской компанией AeroVironment. Несет боеголовку и предназначен, в зависимости от модификации, для атаки живой силы, незащищенной техники и бронированных целей. Запускается с наземных, морских и воздушных платформ. Существует в двух вариантах – Switchblade 300 и Switchblade 600. ALTIUS 600 – беспилотник американского производства с модульной конструкцией. Дрон может использоваться для противодействия средствам разведки или сбора информации. Кроме того, ALTIUS можно использовать в качестве ложной цели, средства радиотактической разведки, а также для препятствования радиосвязи. Благодаря модульной конструкции он выступает и как ударный дрон, когда полезная нагрузка составляет боевую часть.

В марте 2024 года американский адмирал Аквилино заявил, что Китай может быть готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.

23 мая Минобороны Тайваня сообщило о военных учениях Китая вблизи острова. В ведомстве действия КНР назвали "нерациональными провокациями".

В Associated Press писали, что военные Тайваня приведены в состояние повышенной готовности из-за учений, проводимых армией КНР.

4 июня Байден заявил, что США не исключают идею возможного размещения своих военных сил на Тайване, если Китай совершит вторжение на остров.

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