США схвалили продаж Тайваню безпілотників та боєприпасів на $360 млн

Switchblade 300 (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Державний департамент США схвалив продаж Тайваню безпілотників і боєприпасів на суму приблизно $360 млн. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони Пентагону.

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Тайвань отримає американські баражувальні боєприпаси Switchblade 300 та супутнє обладнання на понад $60 млн, а також безпілотники ALTIUS 600 на майже $300 млн.

Вашингтон зобовʼязаний за законом надавати Тайваню засоби захисту, попри відсутність формальних дипломатичних звʼязків, зазначили журналісти.

У матеріалі Reuters йдеться, що це "допоможе підвищити безпеку одержувача та сприятиме підтримці політичної стабільності, військової рівноваги та економічного прогресу у регіоні".

Міністерство оборони Тайваню подякувало США за таку підтримку, зазначивши, що завдяки цьому озброєнню вони матимуть "можливість виявляти й завдавати ударів у режимі реального часу і зможуть швидко реагувати на ворожі загрози".

"Ми сподіваємося, що Народно-визвольна армія Китаю припинить свої репресивні військові операції навколо Тайваню та спільно сприятиме регіональній стабільності", – наголосили в оборонному відомстві.

ДОВІДКА Switchblade – тактичний баражувальний боєприпас, розроблений американською компанією AeroVironment. Несе боєголовку і призначений, залежно від модифікації, для атаки живої сили, незахищеної техніки та броньованих цілей. Запускається з наземних, морських та повітряних платформ. Існує у двох варіантах – Switchblade 300 та Switchblade 600. ALTIUS 600 – безпілотник американського виробництва з модульною конструкцією. Дрон може використовуватися для протидії засобам розвідки чи для збору інформації. Крім того, ALTIUS можна використовувати як хибну ціль, засіб радіотактичної розвідки, а також для перешкоджання радіозв'язку. Завдяки модульній конструкції він виступає і як ударний дрон, коли корисне навантаження складає бойова частина.

У березні 2024 року американський адмірал Аквіліно заявив, що Китай може бути готовим до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

23 травня Міноборони Тайваню повідомило про військові навчання Китаю поблизу острова. У відомстві дії КНР назвали "нераціональними провокаціями".

В Associated Press писали, що військові Тайваню приведені у стан підвищеної готовності через навчання, які проводить армія КНР.

4 червня Байден заявив, що США не відкидають ідею можливого розміщення своїх військових сил на Тайвані, якщо Китай здійснить вторгнення на острів.

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