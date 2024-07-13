Китай запровадив санкції проти компаній США через продаж зброї Тайваню

У МЗС Китаю заявили, що США "втручаються у внутрішні справи" країни

Прапори США та Китаю (Фото: EPA)

Китай запровадив санкції проти шести американських компаній, після оголошення продажу зброї Тайваню, повідомили у Міністерстві закордонних справ країни.

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У МЗС Китаю заявили, що США "втручаються у внутрішні справи Китаю та завдають серйозної шкоди суверенітету та територіальній цілісності".

Через це, за словами відомства, країна "вирішила вжити контрзаходів проти військово-промислових підприємств США та вищого керівництва".

Китайські активи шести компаній, серед яких: Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace і Summit Technologies Inc – будуть заморожені з 12 липня.

Окрім цього, кільком топпосадовцям Aerospace Environment та Anduril Corporation також заморозили активи та заборонили в'їзд.

19 червня Державний департамент США схвалив продаж Тайваню безпілотників і боєприпасів на суму приблизно $360 млн.

У березні 2024 року американський адмірал Аквіліно заявив, що Китай може бути готовим до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

23 травня Міноборони Тайваню повідомило про військові навчання Китаю поблизу острова. У відомстві дії КНР назвали "нераціональними провокаціями".

В Associated Press писали, що військові Тайваню приведені у стан підвищеної готовності через навчання, які проводить армія КНР.

4 червня Байден заявив, що США не відкидають ідею можливого розміщення своїх військових сил на Тайвані, якщо Китай здійснить вторгнення на острів.

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